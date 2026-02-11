Украина создала новую лазерную систему ПВО

На Украине разработали новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) под названием Sunray. Об этом сообщил журнал The Atlantic.

«Российские удары вынудили Украину создать высокотехнологичную систему противовоздушной обороны. Создатели Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, рассказали, что разработали свой лазер примерно за два года за несколько миллионов долларов», — говорится в публикации.

Журналисты также сообщают, что Sunray не первая лазерная система ПВО в мире. При этом украинская модель отличается относительной дешевизной и компактностью.

До этого стало известно, что российские лазеры LazerBuzz стали способны уничтожать FPV-дроны за полсекунды. Эти системы были разработаны в рамках проекта «Посох».

В конце декабря во время испытаний лазерная система LazerBuzz впервые поразила FPV-дрон на дистанции 1 км. Разработчики системы сообщили о том, что чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей. Также отмечается, что изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры.

Раннее эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА.