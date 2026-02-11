Размер шрифта
Армия

Украина создала новую лазерную систему ПВО

The Atlantic: Украина представила новую лазерную систему ПВО Sunray
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине разработали новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) под названием Sunray. Об этом сообщил журнал The Atlantic.

«Российские удары вынудили Украину создать высокотехнологичную систему противовоздушной обороны. Создатели Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, рассказали, что разработали свой лазер примерно за два года за несколько миллионов долларов», — говорится в публикации.

Журналисты также сообщают, что Sunray не первая лазерная система ПВО в мире. При этом украинская модель отличается относительной дешевизной и компактностью.

До этого стало известно, что российские лазеры LazerBuzz стали способны уничтожать FPV-дроны за полсекунды. Эти системы были разработаны в рамках проекта «Посох».

В конце декабря во время испытаний лазерная система LazerBuzz впервые поразила FPV-дрон на дистанции 1 км. Разработчики системы сообщили о том, что чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей. Также отмечается, что изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры.

Раннее эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА.
 
