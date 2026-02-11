Над Россией сбили 108 украинских беспилотников. Военная операция, день 1449-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 108 украинских ударных БПЛА над 12 регионами России. В Волгоградской области сбили 49 БПЛА, 29 — в Ростовской, семь — в Саратовской, еще столько же — над акваторией Черного моря. Над Астраханской областью уничтожили три дрона, по два — в Брянской области, Калмыкии и Татарстане. По одному БПЛА сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, Крыму, Северной Осетии и над Азовским морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.