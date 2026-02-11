Размер шрифта
Над Россией сбили 108 украинских беспилотников. Военная операция, день 1449-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1449-й день
Александр Полегенько/ТАСС

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 108 украинских ударных БПЛА над 12 регионами России. В Волгоградской области сбили 49 БПЛА, 29 — в Ростовской, семь — в Саратовской, еще столько же — над акваторией Черного моря. Над Астраханской областью уничтожили три дрона, по два — в Брянской области, Калмыкии и Татарстане. По одному БПЛА сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, Крыму, Северной Осетии и над Азовским морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:29

🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА самолетного типа над территорией России за два часа.

9:02

Financial Times: Украина начала планировать на весну президентские выборы, которые должны пройти наряду с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией. Это произошло после того как администрация Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, иначе он рискует потерять предложенные США гарантии безопасности, сообщил корреспондент газеты в Киеве Кристофер Миллер.

8:47

В Волгоградской области в результате массированной атаке украинских БПЛА поврежден жилой дом в Волжском и детский сад «Ягодка». Кроме того, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.

8:37

Неприемлемо связывать специальную военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это совершенно неприемлемо. Мы не воюем с Украиной. Мы действуем в рамках специальной военной операции, санкционированной президентом, с единственной целью — защитить русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине… Западное понимание и объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашим», - сказал он.

8:19

ВСУ в конечном итоге будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 108 украинских БПЛА над регионами России.

▫️ 49 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▫️ 29 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▫️ 7 БПЛА – над территорией Саратовской области,
▫️ 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▫️ 3 БПЛА – над территорией Астраханской области,
▫️ 2 БПЛА – над территорией Брянской области,
▫️ 2 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,
▫️ 2 БПЛА – над территорией Республики Татарстан,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Курской области,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Тульской области,
▫️ 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Республики Северная Осетия.

8:00

Сегодня 1449-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
