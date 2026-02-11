В БДСМ-отелях Москвы почти закончились свободные места

Спрос на размещение в БДСМ-отелях Москвы вырос в преддверии 14 февраля

Спрос на размещение в БДСМ-отелях Москвы вырос втрое в феврале. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

Отмечается, что спрос вырос в преддверии Дня святого Валентина, который празднуют 14 февраля.

«Цены на тематические номера начинаются от 6 000 – 9 000 рублей за пару часов. В топе и обычные романтик-пространства с джакузи и зеркалами», — говорится в сообщении.

В данный момент жители столицы забронировали порядка 90% таких номеров. Вместе с тем источник отмечает, что годом ранее такие номера в отелях были заняты полностью.

Недавно врач-сексолог, психотерапевт психотерапевтического центра «Медикал Фактум» Олег Гулько рассказал, что о фантазиях, связанных с БДСМ, сообщают 40–70% людей, а около 20–30% говорят о том, что в той или иной степени участвовали в БДСМ-практиках. Специалист отметил, что интерес людей к БДСМ может быть связан с высокой склонностью к поиску острых ощущений.

Ранее московский пенсионер попал в больницу с инфарктом после БДСМ-соития.