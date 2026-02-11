Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира»

Песков: в Кремле не рассматривают возможность посещения заседания «Совета мира»

Представители Кремля не планируют присутствовать на первом заседании «Совета мира», заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Его слова передает телеканал RTVI в Telegram-канале.

«От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД», — подчеркнул представитель Кремля.

20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение о вхождении в «Совета мира». Впоследствии стало известно, что он не сможет посетить первое заседание, так как приглашение белорусскому лидеру отправили слишком поздно. Вместо Лукашенко в США полетит министр иностранных дел республики Максим Рыженко, сообщила пресс-секретарь белорусского перзидента Наталья Эйсмонт.

16 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира», в который он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия и Украина.



Ранее Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира».