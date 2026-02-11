Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира»

Песков: в Кремле не рассматривают возможность посещения заседания «Совета мира»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Представители Кремля не планируют присутствовать на первом заседании «Совета мира», заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Его слова передает телеканал RTVI в Telegram-канале.

«От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД», — подчеркнул представитель Кремля.

20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение о вхождении в «Совета мира». Впоследствии стало известно, что он не сможет посетить первое заседание, так как приглашение белорусскому лидеру отправили слишком поздно. Вместо Лукашенко в США полетит министр иностранных дел республики Максим Рыженко, сообщила пресс-секретарь белорусского перзидента Наталья Эйсмонт.

16 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира», в который он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия и Украина.

Ранее Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира».
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!