48-летняя Чехова заявила о желании родить ребенка без ЭКО

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в беседе с kp.ru призналась, что мечтает родить ребенка от мужа — продюсера Александра Златопольского.

48-летняя Чехова призналась, что желает завести малыша без ЭКО и суррогатного материнства. Артистка пояснила, что не является противницей этих процедур. Однако лично ей это не близко.

«Я бы хотела родить сама, естественным путем. Пока еще такая возможность имеется», — поделилась телеведущая.

У Златопольского от предыдущих отношений есть две дочери Анастасия и София, а телеведущая воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.

5 февраля Чехова официально вышла замуж за Златопольского. Артистка призналась, что всю свою жизнь была «бракофобом». Несмотря на то, что телеведущая получала множество предложений руки и сердца, она отвергала своих потенциальных женихов. Актриса решилась на бракосочетание в 48 лет.

«Я так долго боялась выходить замуж. Так много работала над тем, чтобы перестать бояться... И вот это случилось», — рассказала артистка.

