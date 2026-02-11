Кто такие аксолотли: как они выглядят и почему популярность может им навредить?

Происхождение и место обитания аксолотлей
Аксолотль — это личинка некоторых видов амбистом род позвоночных земноводных, обитающих в Северной Америке, в частности тигровой и мексиканской амбистомы. Его относят к амфибиям, но считают уникальным, так как аксолотль может и не превратиться во взрослую особь.
Слово «аксолотль» (его также называют науатль) переводится с языка ацтеков как «водяной монстр» или «водяная собака».
По легенде, животное назвали в честь древнего божества ацтеков, покровителя грозы и смерти Шолотля. В культуре его изображали человекоподобным чудовищем с собачьей головой.
Согласно мифу, однажды все боги решили пожертвовать собой, чтобы создать Солнце и Луну. Но Шолотль не был согласен и бежал. Сначала он превратился в растение с двумя стеблями кукурузы, затем в растение магуи, а позже — в земноводное животное аксолотля. В этом облике его нашел Бог Ветра Ээкатль и принес в жертву.
Аксолотль почитаем в мексиканской мифологии.
Известно, что ацтеки считали аксолотля священным животным и даже употребляли его в пищу, а также использовали в медицинских целях. Но с XV по XVIII век популяция аксолотлей сокращалась из-за испанского завоевания и изменения экосистем. Испанские колонисты посчитали озеро Тескоко грязным и осушили большую его часть. Это привело к уничтожению естественной среды обитания аксолотлей. Их ареал оказался ограниченным каналами Сочимилько.
В 1867 году европейские исследователи, находившиеся в Мехико, отправили образцы амфибий во Францию. В Париже зоологи выпустили их в пруд ботанического сада и обнаружили, что некоторые трансформировались во взрослых амбистом. Ученые удивились и начали активно их изучать.
В дикой природе аксолотль обитает в прохладных высокогорных водоемах к югу от Мехико. Именно в холодной воде он наиболее распространен. Животное находится под угрозой исчезновения из-за осушения озер и развития промышленности. Поэтому сегодня оно известно преимущественно как домашний питомец, разводимый в неволе.
Внешний вид и особенности аксолотлей
- Как выглядит
Аксолотли немного напоминают рыб, но у них есть уникальные характеристики, которые помогают не спутать их с другими видами амфибий. У аксолотля четыре лапы, на каждой из которых присутствуют тонкие пальцы.
Вес амфибии составляет от 100 до 350 граммов и зависит от условий обитания.
На спине у аксолотля тянется спинной плавник в форме гребня. У него также имеется крупный мощный хвост. Забавный вид аксолотлю придают три пары перистых жабр — они расположены по бокам головы и напоминают пушистые веточки или львиную гриву. На морде у него расположены два глаза в форме бусинок. Из-за специфического строения рта может создаваться впечатление, будто амфибия все время улыбается.
Нежная кожа аксолотля имеет почти прозрачный вид. Внешне она выглядит гладкой, но на самом деле покрыта особой слизью. Эта слизь защищает амфибию от бактерий, механических повреждений и пересыхания.
Из-за характерной «гривы» аксолотля прозвали «водяным драконом». Некоторые считают, что амфибия похожа на красную саламандру: их тела действительно имеют внешние сходства.
В неволе чаще всего можно увидеть аксолотля розового окраса. Но в ноябре 2025 года в «Москвариуме» поселился представитель вида с черно-золотым окрасом, напоминающим камуфляж.
- Способность к регенерации
Аксолотли обладают феноменальной способностью к регенерации конечностей и жабр: если они лишатся одной из них, то могут отрастить новую за несколько недель.
Ученые считают, что способность к регенерации у аксолотля гораздо шире, чем просто восстановление конечностей.
В случае механического повреждения сердца он способен регенерировать до трети пострадавшего органа, включая желудочек. Кроме того, аксолотль может восстанавливать спинной мозг, отделы головного мозга и сетчатку глаза.
Причем эти существа восстанавливают даже нейронные связи! Исследования также показали, что аксолотли способны регенерировать тимус, главный орган иммунной системы, после его полного удаления. Способность к регенерации они сохраняют до конца жизни.
- Возможность дышать разными способами
Еще одна особенность аксолотля — возможность дышать разными способами. Преимущественно амфибия дышит жабрами, находясь под водой. Если аксолотль долгое время остается на поверхности, он также может дышать через кожу и развитые легкие. При длительном наземном существовании и дыхании легкими его жабры могут редуцироваться уменьшаться, отмирать.
Когда он возвращается в воду, то сможет дышать кожей и легкими до тех пор, пока уровень кислорода в воде не вернется к удовлетворительному. Тогда жабры восстановят первоначальный вид, и аксолотль снова будет дышать с их помощью.
- Способность не стареть
Аксолотли являются неотеническими животными — то есть сохраняют личиночную стадию на всю жизнь и могут размножаться, оставляя жабры, хвост и другие признаки личинки. Если в окружающей среде аксолотль чувствует себя комфортно, он может так и остаться личинкой.
Но со сменой условий обитания аксолотль может превратиться в амбистому. Тогда его внешний вид изменится: наружные жабры рассосутся, тело вытянется, кожа станет более плотной и изменит окраску, а веки разовьются. Важно понимать, что содержащиеся в домашних условиях аксолотли почти не меняют форму — даже если окружающие их условия (например, температура воды) изменятся.
Поведение и образ жизни аксолотлей
В диких условиях
Аксолотли предпочитают жить в прохладных, богатых кислородом водоемах с илистым дном и растительностью. На данный момент больше всего особей обитают в озерах Сочимилько в Мексике.
Амфибии ведут ночной образ жизни и являются хищниками. Они питаются:
- мелкими беспозвоночными;
- мелкими рыбами;
- ракообразными;
- червями;
- улитками.
У амфибий нет навыка кусания и пережевывания пищи, поэтому они заглатывают добычу целиком, создавая всасывающее движение ртом.
Особенности содержания в домашних условиях
Благодаря уникальному внешнему виду, неприхотливости и малым габаритам аксолотли считаются популярными домашними животными. Их можно приобрести в зоомагазинах или на сайтах объявлений. Цены начинаются от 500 рублей.
Для содержания аксолотля необходим аквариум от 50 литров на одну особь с чистой водой, хорошей аэрацией и фильтрацией (при недостатке кислорода животное может погибнуть), температурой 17–20 градусов, уровнем кислотности 7,5–8,5. Установить его следует далеко от света и батарей.
Так как амфибия привыкла жить в холодной воде, брать ее можно только очень холодными руками. Иначе аксолотль получит ожог. Кроме того, амфибии чувствительны к изменениям химического состава воды.
Чтобы вырастить аксолотля до определенной длины, необходимо соблюдать режим кормления. Зоомагазины рекомендуют кормить молодого аксолотля ежедневно до тех пор, пока он не достигнет 15 сантиметров в длину. Как только планка будет преодолена, амфибию следует кормить через день. Взрослых особей старше года кормят один раз в 3-4 дня. Порция составляет половину размера головы аксолотля, перекармливать амфибию нельзя (иначе возникнет ожирение и гепатоз). Несъеденные остатки корма следует сразу же удалить из аквариума.
В среднем, продолжительность жизни аксолотля в неволе составляет 10–15 лет, но при хорошем уходе он может жить до 20 лет. В исключительных случаях амфибии живут дольше — например, в социальных сетях обсуждали питомцев профессора, которых он завел в 1994 году. На момент публикации поста в 2024 году этим аксолотлям было уже около 30 лет.
Размножение и развитие аксолотлей
Аксолотли достигают половой зрелости через год после рождения. Но уникальность этих амфибий заключается в том, что они могут размножаться, не превращаясь в амбистому.
В природе аксолотль размножается раз в год, в марте — июне, посредством внутреннего оплодотворения. Самцы откладывают сперматофоры капсулы со сперматозоидами, образующиеся у беспозвоночных и амфибий, которые самка втягивает в себя. Через сутки она откладывает на растения около 100–300 яиц, размер которых сравним с горошиной. Через 20–30 дней вылупляются личинки.
Новорожденные сразу начинают жить автономно. Питаются они за счет желточного мешка и уже через 5–7 дней переходят на самостоятельное питание. У них развиваются передние лапы, а позже — задние. За год они вырастают до размеров 15–30 сантиметров и остаются в форме личинки до изменения окружающих условий.
Главные угрозы для аксолотлей
Жизнь аксолотля тесно связана со средой его обитания. С развитием промышленности и появлением мегаполисов популяция начала неминуемо сокращаться. Власти Мексики спускают в горные озера сточные воды из городов, деревень и с ферм, что заставляет аксолотлей экстренно искать новые места обитания. Многие из них не выживают, поэтому сегодня аксолотль находится под угрозой полного исчезновения и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).
По разным оценкам, в водах Мексики осталось менее 1000 диких особей: их количество сократилось на 90% c 1998 года. Считается, что плотность популяции аксолотлей в Сочимилько — 36 особей на квадратный километр. Исследователи полагают, что на самом деле их осталось от 100 до 300, а полностью аксолотли могут исчезнуть уже в конце следующего десятилетия.
Также на жизнь аксолотлей негативно влияет глобальное потепление — амфибии привыкли к прохладной воде, и им сложно адаптироваться к изменению климата. Еще большую опасность представляет осушение озер.
Появление инвазивных видов рыб также считается угрозой для аксолотлей. Например, в 1970-х годах мексиканское правительство завезло в озеро Сочимилько хищных рыб (карпа и тиляпию), которые поедают яйца и детенышей аксолотлей. Местные рыбаки до сих пор пытаются выловить хищников, чтобы спасти аксолотлей от гибели, но ущерб популяции уже непоправим.
Аксолотль в поп-культуре
Об аксолотле стали больше говорить в XX веке: их описывали мексиканский социолог Роджер Бартра и писатель Октавио Пас, а Диего Ривера изображал их на фресках. Но популярность за пределами Мексики амфибии получили в 1990-х годах благодаря корпорации Disney: ее студия придумала мультипликационного персонажа по имени Доктор Аксолотль, который был злодеем.
Главные ценители «милоты» — японцы — тоже не оставили аксолотлей без внимания. В 1999 году во франшизе Pokemon появился персонаж по имени Вупер, чья внешность напоминает аксолотля. В Японии их даже называют «wooper looper» по имени персонажа.
Постепенно аксолотль проник в западную массовую культуру: о нем стали снимать документальные фильмы из цикла о дикой природе.
Главный персонаж мультфильма «Как приручить дракона» Беззубик был смоделирован именно по образу аксолотля.
В 2020 году в многопользовательской игре Fortnite появился персонаж «Аксо» с внешностью амфибии. Но пик популярности настиг аксолотлей в момент, когда в игре Minecraft добавили цифровых существ в виде личинки амбистомы. Так как это животное давало игрокам регенеративные способности при его ловле, его сразу же полюбили все фанаты игры. В итоге случился «эффект Minecraft»: по данным The Economist, поисковые запросы «axolotl» в Google утроились и сравнялись с запросами «unicorn».
Популярность аксолотлей за границей заметили и на родине. Национальный парк Чапультепек в Мехико поселил аксолотлей в свои аквариумы и открыл для них масштабную экспозицию. В сувенирном магазине у парка продается мерч с аксолотлями: плюшевые игрушки, брелоки и рюмки для текилы. Более того, Мексика поместила изображение аксолотля на банкноту в 50 песо.
В России аксолотля сравнивают с Лунтиком: у мультипликационного персонажа тоже есть похожие боковые жабры и пальцы, он появился из яйца и сохраняет свой внешний вид на протяжении всей жизни.
В 2024 году аксолотль Акси стал героем новой тематической карты «Тройка». Московский метрополитен выпустил ее совместно с «Москвариумом». На новых картах были QR-коды — с их помощью можно оживить изображения животных.
Популярность аксолотля может способствовать сохранению вида, считают защитники природы. В 2022 году Национальный автономный университет Мексики запустил программу «Усынови аксолотля», в рамках которой желающие жертвовали от 10 долларов (на «ужин» амфибии) до 5 тысяч долларов (опека маленького острова аксолотлей). Средства направляли на экспериментальную программу разведения животных в неволе и на мероприятия по восстановлению естественной среды обитания в древних ацтекских каналах Сочимилько.
Также университет создал Центр сохранения вида, где аксолотлей разводят и выпускают в дикую природу. Там даже есть маленькая «больница» для амфибий.
Но защитники природы опасаются, что аксолотлей настигнет «эффект Немо» когда после выхода мультфильма «В поисках Немо» люди разводили исключительно рыб-клоунов, что нанесло урон их природным популяциям. Исследователи считают, что популяризация в массовой культуре розовых аксолотлей может привести к тому, что люди будут заводить лишь амфибий редкого окраса, полученного в результате генетической мутации. Кроме того, нерадивые владельцы, которые выбрасывают розовых аксолотлей и выпускают их в Сочимилько, нарушают генофонд местной популяции.
В 2022 году мексиканские власти провели кампанию по выпуску аксолотлей в Сочимилько. Они выпустили более 200 особей в дикую природу озера и каналов. Но исследователи заметили, что холодолюбивых существ слишком долго держали на солнце для красивых фотографий. Считается, что многие аксолотли не выдержали стресса и резкого изменения внешней среды и погибли.
Как бы то ни было, сейчас аксолотль часто становится героем социальных сетей. В TikTok есть много авторов, которые содержат дома аксолотлей и снимают о них видео.