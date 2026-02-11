Размер шрифта
Общество

Анапский стрелок искал «госпожу» в интимных чатах и играл в Dota 2

Mash: анапский стрелок сидел в непристойных чатах и играл в Dota 2
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Юноша, устроивший стрельбу в Анапе, искал «госпожу» и увлекался онлайн-игрой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Студент имел множество аккаунтов в социальных сетях под разными никами. Сообщается, что с них он сидел в непристойных чатах и искал себе «госпожу». Также юноша смотрел стримы и играл в онлайн-игру Dota 2.

Инцидент произошел в анапском индустриальном колледже. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем и стал стрелять. В результате он успел ранить несколько человек. Нападавшего задержали специалисты Росгвардии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным Telegram-каналов, фигурант в своих соцсетях писал о других стрелках, совершавших подобные преступления.

Ранее на месте стрельбы в техникуме в Анапе изъяли оружие, гильзы и патроны.
 
