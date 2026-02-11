«В России его любят»: в Госдуме высказались в поддержку комика Сабурова

Комику Нурлану Сабурову, которому закрыли в Россию въезд на 50 лет, может грозить тюремный срок в Казахстане за поддержку российской армии – артист передал 10 мотоциклов подразделению Минобороны. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что россияне любят артиста. По его мнению, Сабуров не представляет угрозы для России и мог бы обратиться к президенту с просьбой об убежище.

«Да, это очень печальная новость. К сожалению, она преследует многих популярных артистов, которые пытаются мягким местом усидеть на двух стульях. То есть у Нурлана нет гражданства Российской Федерации, и он гражданин другого государства. Помогал, не помогал кому-то, это я не знаю, но в рамках своей деятельности он пытался быть удобен и российскому зрителю, и зрителям из других стран. Насколько мне известно, он гастролировал и в Соединенных Штатах, и в других недружественных и дружественных нам государствах. Поэтому вот эта, конечно, история, когда приходится лавировать, она вот может приводить к таким тяжким последствиям, когда в разных юрисдикциях одни и те же действия воспринимаются как диаметрально противоположные. Где-то за это [поддержку российской армии] могут дать медаль, а где-то за аналогичные действия могут дать уголовный срок», — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что артист может обратиться к президенту за помощью в предоставлении убежища в случае уголовного преследования. Однако, как отметил Свинцов, в деле Сабурова возникают правовые сложности.

«Я думаю, что если до этого дойдет [уголовного дела в Казахстане] и он официально обратится к президенту России Владимиру Владимировичу Путину [с прошением о политическом убежище], то я не исключаю такую возможность. Он, как мне кажется, не является каким-то уж очень негативным, опасным элементом. В России его любят. И если будет такая возможность обратиться в Российскую Федерацию за получением статуса… Я даже не знаю, как. В данном случае он не является гражданином России. Если его там арестуют, то у той страны не будет никаких оснований его выдавать России, а у нас не будет никаких оснований требовать его выдачи в Россию. Если бы он был на территории России и ему где-то в другой стране грозило уголовное преследование, он мог бы обратиться за убежищем, а так как он не в России, я думаю, что, конечно, ему нужно все-таки нанимать максимально профессиональных адвокатов и пытаться решить этот вопрос в рамках их национального законодательства. Я считаю, что его деятельность максимально нейтральна, но где-то, возможно, он себя повел некорректно, поэтому и в России ограничили ему доступ на 50 лет. И в других странах к нему есть определенные вопросы. Поэтому ситуация, конечно, с ним, ну, крайне неприятная», — заключил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже отреагировал на то, что у Сабурова могут быть проблемы на родине. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий выразил надежду, что у комика получится разрешить проблемы.

«Лично я бы очень хотел, чтобы эта ситуация решилась хорошо. Честно, искренне сожалею, что так вышло, понимаю, что основания с нашей стороны были очень серьезные. Депутаты не наделены этими полномочиями, вместе с тем искренне желаю скорейшего решения этой ситуации, с соблюдением всех нюансов российского законодательства», — сказал он.

6 февраля казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Источники российских СМИ привели различные версии выдворения, среди которых – нарушение налогового законодательства, легализация денег через посредников и нарушение миграционного законодательства.

Позднее в интернете нашли видео, где Сабуров предположительно передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». Сообщалось, что артист также пожертвовал 2 миллиона рублей на нужды российских военных.

Казахстанские власти заявили, что Нурлана Сабурова могут проверить по статье «наемничество» в Казахстане за помощь российской армии. По этой статье предполагается наказание от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что донос на комика Сабурова написал Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом).