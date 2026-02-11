Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком

Мосгорсуд отменил обращение в доход государства часть имущества, ранее конфискованного по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там указали, что суд отменил решение первой инстанции в части земельного участка и жилого дома, не уточнив, чье именно имущество было возвращено. При этом источник агентства уточнил, что речь идет о доме и участке Иванова в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья.

5 декабря суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Иванова и его близких имущества на 1,2 млрд рублей. В ходе судебного заседания стало известно, что экс-заместитель министра обороны владел тремя компаниями — ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно», а также принадлежащим им имуществом.

10 февраля стало известно, что строительный подрядчик Минобороны России, АО «Главное управление обустройства войск», заявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на сумму 405 млн рублей. Одно из требований — около 217 млн рублей — основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».

Ранее экс-замглавы Минобороны Иванов получил новый иск.