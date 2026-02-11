Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Девушка изнасиловала свою соседку по комнате и откусила ей ухо во время борьбы

В Испании девушка откусила ухо своей соседке по комнате и изнасиловала ее
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Барселоне девушка откусила ухо своей соседке по комнате после сексуального насилия над ней, сообщает ElCaso.

Инцидент произошел ночью 8 февраля в квартире на улице Картахена в районе Гинардо. 29-летняя уроженка Гондураса откусила половину уха 30-летней перуанке.

На вызов примчались патрульные и нашли двух женщин в крови, с синяками и укусами. Пострадавшая обвинила свою соседку в сексуальном насилии, утверждая, что та укусила ее и оторвала половину уха. Однако другая женщина все отрицала и представила другую версию событий.

Через несколько часов обе женщины, находящиеся в тяжелом психологическом состоянии, были арестованы. Одной было предъявлено обвинение в сексуальном насилии и избиении, а другой — только в избиении. Расследование инцидента продолжается.

Ранее девочка смогла отбиться от незнакомца, но была изнасилована его другом в тот же вечер.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!