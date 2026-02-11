Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянина осудили за то, что он бросил тяжелобольную дочь

В Костроме отец бросил неизлечимо больную дочь и лишился свободы
Shutterstock

В Костроме осудили отца неизлечимо больной девочки, который оставил ее на попечение знакомой. Об этом сообщили в прокуратуре Костромской области.

По версии следствия, с марта по май 2024 года 38-летний житель города уехал за пределы региона, переложив заботу о нуждавшейся в постоянном внимании дочери на свою знакомую.

Вскоре она сообщила об ухудшении состояния ребенка, однако мужчина не вмешался. Позже 36-летняя женщина тоже отлучилась, оставив девочку одну дома, вместо того, чтобы обратиться к врачам. Момент был упущен, и ребенка спасти не удалось.

Отца девочки и ее временную сиделку отдали под суд. Родитель был признан виновным в причинении вреда по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Сначала Свердловский районный суд назначил мужчине два года исправительных работ, но прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его. В итоге он получил 15 месяцев колонии.

Женщину будут судить за оставление ребенка в опасности, приговор ей пока не вынесен.

Ранее в Приморье женщина попала под суд из-за пожара, на котором пострадали трое детей.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!