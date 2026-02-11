Россиянина осудили за то, что он бросил тяжелобольную дочь

В Костроме осудили отца неизлечимо больной девочки, который оставил ее на попечение знакомой. Об этом сообщили в прокуратуре Костромской области.

По версии следствия, с марта по май 2024 года 38-летний житель города уехал за пределы региона, переложив заботу о нуждавшейся в постоянном внимании дочери на свою знакомую.

Вскоре она сообщила об ухудшении состояния ребенка, однако мужчина не вмешался. Позже 36-летняя женщина тоже отлучилась, оставив девочку одну дома, вместо того, чтобы обратиться к врачам. Момент был упущен, и ребенка спасти не удалось.

Отца девочки и ее временную сиделку отдали под суд. Родитель был признан виновным в причинении вреда по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Сначала Свердловский районный суд назначил мужчине два года исправительных работ, но прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его. В итоге он получил 15 месяцев колонии.

Женщину будут судить за оставление ребенка в опасности, приговор ей пока не вынесен.

Ранее в Приморье женщина попала под суд из-за пожара, на котором пострадали трое детей.