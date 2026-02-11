«Представить трудно»: Песков заявил, что замедление Telegram не повлияет на связь на СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что замедление Telegram вряд ли отразится на российских военных, так как подобные коммуникации не могут вестись через мессенджеры. Таким образом он ответил на вопрос, не боятся ли в Кремле, что ограничения работы платформы затруднят общение бойцов армии РФ. Ранее подобные опасения высказывали военкоры, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что замедление Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что последствия замедления Telegram для фронта будут заметными. Он объяснил это тем, что военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

«Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно»,

— отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что замедление платформы значительно затруднит координацию российских военных в зоне СВО.

Говоря о ситуации с мессенджером, Песков также добавил, что «закон нужно выполнять». По его словам, Роскомнадзор (РКН) ведет контакты с руководством Telegram, однако если «реакции не следует, то РКН принимает меры в соответствии с законодательством».

С 9 февраля россияне начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. 10 февраля в Роскомнадзоре рассказали, что ограничили работу Telegram из-за несоблюдения российских законов. В ведомстве пояснили, что руководство платформы не предприняло реальных мер противодействия мошенничеству и использованию Telegram в преступных и террористических целях.

Критика решения

После этого российские военные корреспонденты и авторы военных Telegram-каналов высказывали опасения насчет замедления мессенджера. Telegram-канал «Два майора» отметил, что для мобильных огневых групп, предназначенных для борьбы с БПЛА, платформа на данный момент является единственным каналом связи.

«Чем заменят «телегу» на СВО? Запад устроил нам двухдневный нокдаун с этим отключенным «Старлинком». Теперь и эту возможность управления и связи хороним. Но, забираете винтовку у бойца, дайте ему другую, еще более хорошую. А тут, получается, винтовку забирают, — оставайся без оружия. А связь — это более чем оружие, это, простите за избитость классики, это основа управления войсками», — написал военкор Александр Сладков.

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сказал, что у военных есть альтернативы Telegram, однако они менее привычны и удобны для бойцов. При этом журналист добавил, что мессенджер — это «мощный инструмент информационного продвижения на иностранную аудиторию», у которой нет аккаунтов на других площадках.

«Мы подаем информацию, которая может дойти на сторону противника. Очень много украинских военнослужащих говорили, что им помогли инструкции, например, как сдаться в плен. Есть специальные скрытые каналы, которые помогают украинским военнослужащим, ведь там есть люди, которые ненавидят свою практически фашистскую власть, у них есть способ связаться через Telegram-ботов, например», — пояснил в беседе с НСН военный эксперт, ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что ситуация с замедлением Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов, так как мессенджер является для них основным источником оповещений .

Снимут ли ограничения?

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов в беседе с 360.ru заявлял, что ограничения на работу платформы могут снять, если команда создателя Павла Дурова оперативно решит все проблемы.

«В первую очередь [необходимо] показать всему миру, что Дуров принимает действующее российское законодательство», — уточнил парламентарий.

Газета «Коммерсантъ» также писала, что председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал изучить правовые основания для замедления мессенджера в ответ на вопрос депутата Алексея Куринного.

«Господин Куринный сослался на обращения граждан по поводу замедления работы мессенджера. Коммунист навал Telegram «мощным инструментом общения русскоязычной аудитории» и посетовал, что россияне не получили объяснений сложившейся ситуации», — отмечало издание.