Без лекарств, без врачей, без коек. Какими были российские больницы в 90-е

В 1990-е годы система здравоохранения в России переживала затяжной кризис, начавшийся после распада СССР. Финансирование отрасли резко сократилось, а имеющиеся средства обесценила инфляция — больницам не хватало лекарств, еды, оборудования и расходных материалов. Часто зимой не было отопления, отключали свет и воду.

Задержки зарплат стали массовым явлением. Врачи и медсестры, которым месяцами не платили за их труд, уходили на забастовки. 20 апреля 1992 года страну охватила всероссийская забастовка медиков. Врачи бастовали на рабочих местах, оказывали только экстренную помощь и не вели плановый прием. С 1 мая врачи прекратили плановое лечение и прием новых пациентов в стационарах.

Здания больниц и поликлиник приходили в упадок без капитального ремонта. Из-за нехватки коек размещать пациентов приходилось прямо в коридорах. При этом ведомственные и правительственные клиники сохраняли более высокий уровень оснащения и условий лечения, что усиливало ощущение разрыва внутри одной системы. Часть обеспеченных граждан и вовсе предпочитала лечиться за рубежом — в клиниках Германии, Израиля, Австрии и США. Для большинства россиян это было недостижимой роскошью.

Какими были больницы девяностых — в галерее «Газеты.Ru».
 
