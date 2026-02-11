Размер шрифта
Общество

«Остров Эйнштейна»: россияне стали путать Эпштейна с известным физиком

Россияне стали искать информацию об Эйнштейне, путая его с Эпштейном
Global Look Press

Россияне стали в несколько раз чаще искать информацию в интернете о физике-теоретике Альберте Эйнштейне, путая его с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет «Фонтанка».

Исходя из данных, опубликованных в статистике Google Trends, россияне стали чаще делать запросы «Кто такой Джеффри Эйнштейн?» и «Остров Эйнштейна».

Активность запросов выросла после появления в сети новой информации о файлах Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Финансиста обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе 2019 года его нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

До этого осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл отказалась дать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности.

Ранее Захарова призвала «идти дальше по следу» Эпштейна.
 
