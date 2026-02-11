Mothership: в Китае мужчина расправился с помощью огнемета с любовником жены

В Китае обманутый муж расправился с любовником жены с помощью огнемета, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, подозреваемый якобы заподозрил супругу в измене и решил отомстить предполагаемому любовнику. Сообщается, что до нападения мужчина пытался выяснить отношения с супругой и ее любовнике, однако конфликт закончился дракой.

После этого китаец приобрел в интернете комплектующие и собрал огнемет. Очевидцы утверждают, что во время нападения жертва пыталась просить о пощаде и предлагала денежную компенсацию, однако нападавший продолжал поджог. На опубликованных кадрах также видно, как после инцидента напавший спокойно сидит на тротуаре и курит сигарету до прибытия полиции.

Обстоятельства происшествия и мотивы мужчины уточняются, прокомментировали в полиции.

Ранее суд обязал жену принести публичные извинения мужу за разоблачение его измены.