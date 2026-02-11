Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиян призвали воздержаться от поездок на Кубу

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок на Кубу
Ramon Espinosa/AP

Министерство экономического развития России рекомендовало гражданам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Также ведомство рекомендовало туристическим операторам и турагентам приостановить продвижение и реализацию своих продуктов и услуг на Кубу. Помимо этого, организации призвали информировать туристов о текущей ситуации в стране, порядке изменения и расторжении договора.

Несколькими часами ранее генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная сообщила, что сейчас на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов. По ее словам, компания следит за ситуацией.

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее в России заявили о приостановке полетов на Кубу.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!