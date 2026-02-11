Россиян призвали воздержаться от поездок на Кубу

Министерство экономического развития России рекомендовало гражданам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Также ведомство рекомендовало туристическим операторам и турагентам приостановить продвижение и реализацию своих продуктов и услуг на Кубу. Помимо этого, организации призвали информировать туристов о текущей ситуации в стране, порядке изменения и расторжении договора.

Несколькими часами ранее генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная сообщила, что сейчас на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов. По ее словам, компания следит за ситуацией.

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее в России заявили о приостановке полетов на Кубу.