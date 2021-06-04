Путин: СССР и Россия никогда не соглашались передать Японии южные Курилы

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Reuters

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ), заявил, что СССР и Россия никогда не соглашались передать Японии четыре острова из южно-курильской гряды.

«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что поправки в Конституцию России не помешают мирному договору с Японией.

Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания — вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды.