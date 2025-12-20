На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что в конфликте на Украине неясно, кто напал первым

Орбан: в конфликте на Украине непонятно, кто на кого напал
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В конфликте между РФ и Украиной «неясно, кто на кого напал», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал HirTV.

Глава венгерского правительства в ходе мероприятия прокомментировал финансирование Киева со стороны Европейского союза (ЕС).

«Они (европейцы — «Газета.Ru») завтракают дома <...> и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал Орбан.

По его словам, в странах Западной Европы «распространился миф», что вооруженный конфликт на Украине ничего не будет им стоить, так как «все покроют репарации РФ». Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что в реальности ситуация другая и финансировать Киев приходится налогоплательщикам из европейских государств.

19 декабря лидеры ЕС согласовали выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета союза. Финансирование Киева планируют оформить в виде беспроцентного кредита. При этом идея использовать для его выдачи заблокированные активы РФ в итоговое решение не включили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали главного спонсора Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами