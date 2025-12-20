В Венгрии заявили, что в конфликте на Украине неясно, кто напал первым

Орбан: в конфликте на Украине непонятно, кто на кого напал

В конфликте между РФ и Украиной «неясно, кто на кого напал», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал HirTV.

Глава венгерского правительства в ходе мероприятия прокомментировал финансирование Киева со стороны Европейского союза (ЕС).

«Они (европейцы — «Газета.Ru») завтракают дома <...> и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал Орбан.

По его словам, в странах Западной Европы «распространился миф», что вооруженный конфликт на Украине ничего не будет им стоить, так как «все покроют репарации РФ». Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что в реальности ситуация другая и финансировать Киев приходится налогоплательщикам из европейских государств.

19 декабря лидеры ЕС согласовали выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета союза. Финансирование Киева планируют оформить в виде беспроцентного кредита. При этом идея использовать для его выдачи заблокированные активы РФ в итоговое решение не включили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

