Украинские формирования уничтожили своего же солдата, который сдался в плен российским Вооруженным силам (ВС РФ) на Купянском направлении. Об этом cообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был блокирован российскими бойцами – операторами 352-го полка – под поврежденной машиной. Он вышел с поднятыми руками, и после команды о прекращении огня его начали эвакуировать из-под обломков.

В момент, когда сдававшийся украинский солдат шел в сопровождении российских военных, ВСУ нанесли по нему удар с помощью дрона-камикадзе. В результате атаки мужчина не выжил.

20 декабря Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российский оператор БПЛА с позывным «Царек» взял в плен трех военнослужащих украинской армии. По сведениям канала, после нанесения удара с помощью дрона по обнаруженной позиции противника, оператор заметил троих украинских солдат, которые сигнализировали о своей готовности сдаться. Отмечается, что у одного из них наблюдалось ранение ноги.

Ранее сообщалось, что украинским военным приказали ликвидировать отступающих сослуживцев под Купянском.