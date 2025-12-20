На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Путин хочет большего»: у разведки США есть подозрения по поводу планов России на Украину

Reuters: разведка США подозревает Россию в желании захватить земли бывшего СССР
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Отчеты разведки США противоречат заявлениям президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не представляет угрозы для Европы, передает Reuters со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что такую оценку разделяют службы безопасности Британии и других европейских стран.

По словам шести источников, американская разведка с начала СВО предупреждает о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР». Последний из отчетов специалистов США был подготовлен в сентябре.

«Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего», — заявил Майкл Куигли, член комитета палаты представителей по разведке от демократов.

Он добавил, что поляки «убеждены в этом», а страны Прибалтики считают, что «станут первыми».

Накануне президент России в ходе прямой линии назвал чушью утверждения о том, что РФ намерена напасть на Европу. Политик считает, что западные государства продолжают нагнетать обстановку, говоря, что «нужно готовиться к войне», чтобы прикрыть свои ошибки.

Ранее финский президент счел Россию «угрозой номер один» для Запада.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами