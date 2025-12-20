Отчеты разведки США противоречат заявлениям президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не представляет угрозы для Европы, передает Reuters со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что такую оценку разделяют службы безопасности Британии и других европейских стран.

По словам шести источников, американская разведка с начала СВО предупреждает о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР». Последний из отчетов специалистов США был подготовлен в сентябре.

«Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего», — заявил Майкл Куигли, член комитета палаты представителей по разведке от демократов.

Он добавил, что поляки «убеждены в этом», а страны Прибалтики считают, что «станут первыми».

Накануне президент России в ходе прямой линии назвал чушью утверждения о том, что РФ намерена напасть на Европу. Политик считает, что западные государства продолжают нагнетать обстановку, говоря, что «нужно готовиться к войне», чтобы прикрыть свои ошибки.

Ранее финский президент счел Россию «угрозой номер один» для Запада.