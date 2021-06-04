В Киеве обвинили Берлин и Париж в «потере» Крыма

Секретарь Совета национальный безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за ситуацию с Крымом в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО — примечание «Газеты.Ru») Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция?», — заявил секретарь СНБО страны.

Данилов обратил внимание, что «если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто «обеспокоенным»».

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе страны новых субъектов. Ими стали Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Ранее на Украине приняли «тайное» решение по обеспечению безопасности границы с Крымом.

Кроме того, в Крыму не захотели обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским статус полуострова.