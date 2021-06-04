МИД Японии не принимает протест РФ из-за инцидента с рыболовным судном у Сахалина

Токио не принимает протест, заявленный японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном «Эйхомару-172» у берегов Сахалина. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, которого цитирует ТАСС.

«Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», — заявил министр.

Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими погранслужбами находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии, уточнил Мотэги.

Накануне Москва выразила протест посольству Японии в связи с произошедшим. Российские пограничники обнаружили судно в исключительной экономической зоне России у острова Сахалин. Экипаж не отвечал на запросы и предпринял попытку бегства. Во время преследования судно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа.

Ранее аналогичный протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны «Эйхо-мару-172» выразило правительство Японии. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне.