Аэропорт Калуги спустя двое суток возобновил полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была принята руководством аэропорта для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Ограничения были введены днем 23 декабря.

До этого сообщалось, что в аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань приостановила работу примерно в 6:17 утра (мск) 24 декабря.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 декабря над российскими регионами был уничтожен 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью.

Ранее главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины.