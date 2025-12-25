На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Калуги спустя двое суток возобновил полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была принята руководством аэропорта для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Ограничения были введены днем 23 декабря.

До этого сообщалось, что в аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань приостановила работу примерно в 6:17 утра (мск) 24 декабря.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 декабря над российскими регионами был уничтожен 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью.

Ранее главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами