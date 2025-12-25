На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговор бывшему замначальника Казанского вокзала Москвы

Экс-замначальника Казанского вокзала осудили на 5 лет условно за мошенничество
Shutterstock

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего заместителя Казанского вокзала столицы. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с июня 2023 по февраль 2024 года фигурант ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя и убедил его выплатить ему 4 млн рублей за досрочное освобождение площадей и быстрое заключение договора аренды трех помещений на территории вокзала.

Мужчину признали виновным, приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 950 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, суд запретил фигуранту на три года работать в госкомпаниях.

До этого объявленного в международный розыск экс-руководителя дагестанского отделения Пенсионного фонда России заочно приговорили к девяти годам тюрьмы за хищение более 400 млн рублей. Двух его родственников также признали виновными, они получили тюремные сроки. Следствие установило, что в 2010 году глава отделения Фонда организовал преступную группу с участием родственников и других лиц для хищения средств учреждения.

Ранее СМИ сообщили о задержании мэра Крымска.

