Жители России пожаловались на потерю слуха после заболевания новым гриппом

Жители России жалуются на потерю слуха после перенесенного гонконгского гриппа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жительница Челябинска рассказала изданию, что после того, как она схватила вирус A (H3N2), у нее продолжительное время сохранялись температура 40, боль в глазах, кровь в носу, сухость губ и постоянно бросало в пот. Спустя две недели тяжело болезни сохранялись кашель, слабость и тошнота.

В похожих симптомах, включая потерю слуха на одно ухо, признались и другие переболевшие, в том числе из Москвы.

До этого врач-инфекционист Светлана Вахрушева рассказала, что наиболее тяжелые формы гонконгского гриппа развиваются у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, в группе риска также находятся беременные женщины. Лечение включает постельный режим, обильное питье и симптоматическую терапию, а противовирусные препараты назначаются только отдельным категориям пациентов.

Ранее стало известно о серьезных проблемах со зрением у россиян после гриппа A.