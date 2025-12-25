ДТП парализовало движение в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Утреннее ДТП спровоцировало пробку в центре Петербурга. Авария произошла на Садовой улице недалеко от пересечения с Итальянской. Таксист и доставщик не проснулись и столкнулись примерно в 7:40 утра», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате произошедшего автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы. По данным канала, в результате ДТП образовался автомобильный затор, в настоящее время движение затруднено.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге.

Ранее автомобиль с москвичом опрокинулся на СВХ и парализовал движение.