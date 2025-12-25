На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Новокузнецкий монстр» задолжал крупную сумму дочери одной из своих жертв

РИА: маньяк-каннибал Спесивцев не выплатил миллион рублей дочери одной из жертв
Маньяк-каннибал Александр Спесивцев, известный как «новокузнецкий монстр» или «сибирский потрошитель», задолжал около миллиона рублей дочери одной из своих жертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные документы.

По информации агентства, задолженность по выплате составляет 938 тысяч рублей. Эти деньги дочь одной из жертв взыскала с Спесивцева в суде.

В 90-х годах Спесивцев с помощью своей матери заманивал к себе в квартиру в Новокузнецке женщин, детей и подростков, после чего долгое время истязал их, убивал и ел. Останки его мать выносила в ведре и выбрасывала в реку. В мае 2024 года следствие доказало причастность маньяка к убийству еще 15 человек, среди которых 11 детей. До этого было доказано всего лишь четыре эпизода жестокой расправы.

1 марта Спесивцеву исполнилось 55 лет. По данным Telegram-канала SHOT, в последние 20 лет он лечится в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области. Из-за препаратов и нервных срывов у него наблюдаются проблемы со здоровьем и контролем агрессии. Мать маньяка Людмила отсидела 13 лет в женской колонии за соучастие в преступлениях сына. После освобождения она и ее дочь не смогли вернуться в родной город и переехали в село.

В декабре прошлого года, дочь одной из жертв Спесивцева потребовала провести еще один суд над маньяком. Она хочет добиться более строгого наказания для серийного убийцы, так как считает, что он притворяется психом и заслуживает пожизненного срока в колонии. Также женщина потребовала денежную компенсацию за тяжелое детство — ей был всего год, когда маньяк убил ее маму.

Ранее психиатры стабилизировали состояние самого известного людоеда СССР Николая Джумагалиева.

