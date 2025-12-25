Российские бомбардировщики совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

МО РФ: бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным ведомства, полет был плановым, его продолжительность составила семь часов.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — говорится в сообщении министерства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 декабря иностранные истребители также сопровождали на отдельных этапах маршрута совместного полета стратегические ракетоносцы России и КНР.

Военно-воздушные силы России сообщили, что авиагруппа, состоящая из стратегических ракетносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК, провела воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана. Это мероприятие было выполнено в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не является направленным против каких-либо третьих стран.

Ранее командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте.