Аэропорт Ярославля возобновил работу

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Представитель Росавиации пояснил, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в аэропорту Ярославля были введены примерно в 6:17 утра (мск) 24 декабря.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.
Ранее четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде.