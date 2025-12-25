Аэропорт Ярославля возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Ярославля сняты ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации пояснил, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропорту Ярославля были введены примерно в 6:17 утра (мск) 24 декабря.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде.