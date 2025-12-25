На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ретейлер М.Видео впервые начал торговать автомобилями. Отечественных — нет

Компания М.видео начала продавать автомобили с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями от официальных дилеров. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»).

«На старте проекта доступны для покупки бренды: Tenet, Chery, Omoda, Belgee, Geely и Rox. Ассортимент формируется с фокусом на массовый сегмент и будет расширяться по мере подключения новых партнеров», — сообщили в компании.

Стоимость автомобилей, доступных для покупки на маркетплейсе, варьируется от 1,9 до 7,7 млн рублей. После оформления и оплаты заказа с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования условий передачи автомобиля и организации доставки.

По словам главы М.видео Владислава Бакальчука, покупатель сегодня не хочет тратить время впустую. Люди готовы приобретать машины онлайн, если все устроено понятно и без лишней бюрократии.

Продажи автомобилей будут доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе запуск сервиса сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие крупные города.

Ранее выяснилось, насколько подешевеют китайские иномарки.

