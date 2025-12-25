Санта-Клаус в рамках рождественского турне залетел на МКС

Санта-Клаус в рамках рождественского турне посетил Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое отслеживает перемещения волшебника, пишет РИА Новости.

Согласно данным из онлайн-карты, во время раздачи подарков в Латинской Америке Санта неожиданно стал набирать высоту и поднялся на МКС. После этого он продолжил свое путешествие в Гватемале.

По состоянию на 08:00 мск Санта-Клаус раздал более 6,4 млрд подарков.

В ночь на 25 декабря NORAD сообщило, что сани Санта-Клауса с упряжкой оленей пролетели над Россией. По данным военных, Санта пролетел над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Москвой. Далее он направился в Киргизию, Казахстан, Китай, а потом — в страны Африки и Ближнего Востока.

Традиция «отслеживать» праздничный маршрут Санта-Клауса появилась в США в 1955 году, когда один из крупнейших универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с ошибкой в номере телефона, по которому дети могли позвонить Санте и сообщить ему свои пожелания по поводу подарков. В результате звонки начали массово поступать начальнику управления ПВО континентальной части страны (сейчас NORAD) полковнику Гэрри Шаупе. Но он не растерялся и говорил детям, что военные выполняют функцию авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы волшебник не заблудился в небе. После этого случая система контроля за полетами самолетов и пусками ракет стала следить и за перемещениями Санта-Клауса.

Ранее Трамп призвал «плохого Санту» не вторгаться в США.