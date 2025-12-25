На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар произошел на территории бизнес-центра на Варшавском шоссе

На территории бизнес-центра на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар
Пожар произошел на территории бизнес-центра на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«По предварительным данным, на Варшавском шоссе, д. 26 произошел пожар на территории бизнес-центра «Варшавская Плаза». Что горит и площадь возгорания уточняются», — сказал собеседник агентства.

На видео можно увидеть, что горит одно из помещений центра. Пламя вырывается из окна.

Как сообщили в Telegram-канале МЧС России, огонь охватил три этажа здания. Горят помещения с четвертого по шестой этаж. На данный момент на месте работают специалисты. Они тушат пожар и эвакуируют людей. Всего в ликвидации пожара принимают участие 65 огнеборцев и 18 единиц техники.

24 декабря загорелся цветочный склад возле Рижского рынка в Москве. В МЧС России рассказали, что огонь охватил деревянные конструкции на первом этаже здания. Информация о причинах возгорания пока не поступала. Открытое горение было ликвидировано на 180 кв. метрах.

Ранее на складе транспортной компании в Новосибирске произошел крупный пожар.

