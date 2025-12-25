На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили ущерб ВСУ от дрона «Князь Вандал» двумя немецкими армиями

«Ушкуйник»: дрон КВН уничтожил технику ВСУ стоимостью более двух армий ФРГ
Станислав Красильников/РИА Новости

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая, если перевести в денежный эквивалент, будет равна стоимости более двух армий Германии. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью ТАСС.

«По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии», — сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о миллиардах долларов.

По его словам, главным эффектом от применения дронов КВН стало то, что противник утратил какую-либо способность к механизированным наступлениям. Чадаев отметил, что после вторжения в Курскую область ВСУ не смогли реализовать ни одной успешной атаки с массовым применением механизированной военной техники. Эксперт подчеркнул, что украинские военные пытались это сделать, в том числе в конце года под Купянском в Харьковской области, но потерпели неудачу.

Серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» начался в Великом Новгороде в январе. По словам Алексея Чадаева, беспилотник может атаковать врага не только днем, но и ночью благодаря тепловизору.

Ранее российские военные задействовали новый беспилотник «Князь Вещий Олег» в зоне СВО.

