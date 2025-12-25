На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле 15-летний школьник на съемных квартирах оборудовал узлы связи мошенников

В Барнауле школьник оборудовал для мошенников узлы связи в съемных квартирах
true
true
true

В Барнауле сотрудники полиции установили личность 15-летнего подростка, который втайне от родителей оборудовал и обслуживал технические узлы связи для телефонных аферистов, действующих из-за рубежа. Об этом сообщает УМВД Алтайского края.

Девятиклассник с апреля 2025 года выполнял поручения мошенников. Его задача заключалась в обеспечении работы SIM-боксов — устройств, которые позволяют совершать массовые звонки с российских номеров. Подросток периодически перевозил это оборудование из одной посуточно арендованной квартиры в другую, подключал его к сети и настраивал.

Кроме того, по указанию кураторов, школьник устанавливал в помещениях веб-камеры для удаленного наблюдения. Оплату за «работу» подросток получал на криптокошелек. В ходе обыска из квартир изъяты два SIM-бокса большой емкости, ноутбуки, роутеры и видеокамеры. Проводится доследственная проверка.

Ранее костромской студент испугался выдуманных мошенников и отдал 1,3 млн рублей настоящим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами