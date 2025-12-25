В Барнауле 15-летний школьник на съемных квартирах оборудовал узлы связи мошенников

В Барнауле сотрудники полиции установили личность 15-летнего подростка, который втайне от родителей оборудовал и обслуживал технические узлы связи для телефонных аферистов, действующих из-за рубежа. Об этом сообщает УМВД Алтайского края.

Девятиклассник с апреля 2025 года выполнял поручения мошенников. Его задача заключалась в обеспечении работы SIM-боксов — устройств, которые позволяют совершать массовые звонки с российских номеров. Подросток периодически перевозил это оборудование из одной посуточно арендованной квартиры в другую, подключал его к сети и настраивал.

Кроме того, по указанию кураторов, школьник устанавливал в помещениях веб-камеры для удаленного наблюдения. Оплату за «работу» подросток получал на криптокошелек. В ходе обыска из квартир изъяты два SIM-бокса большой емкости, ноутбуки, роутеры и видеокамеры. Проводится доследственная проверка.

Ранее костромской студент испугался выдуманных мошенников и отдал 1,3 млн рублей настоящим.