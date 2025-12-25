На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили об оторванности Зеленского от реальности

Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский привык к поддержке Запада и не видит объективного положения
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский привык к поддержке западных союзников и перестал видеть объективного положения вещей в стране и на фронте. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон раскритиковал заявление Зеленского о том, что Киев получил поддержку США в определении четких сроков присоединения Украины к ЕС. По его словам, это срывает переговоры с Россией и демонстрирует оторванность президента Украины от реальности. По словам экс-аналитика, Украине «не легче» от заявлений украинского лидера.

«Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже. Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам», — отметил он.

24 декабря Зеленский заявил, что конкретная дата вступления Украины в ЕС напрямую обсуждалась с США, и он считает вхождение Украины в ЕС «обязательной гарантией безопасности». Зеленский допустил, что Украина может стать частью ЕС в 2027 или в 2028 году.

Ранее Зеленский раскрыл главное рождественское желание украинцев.

