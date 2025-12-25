Петербуржец устроил поджог на железной дороге из-за мошенников

В Санкт-Петербурге задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, мужчина сначала перевел аферистам все свои сбережения, а затем, следуя их указаниям, взял кредит. После этого злоумышленники, продолжая оказывать на него психологическое давление, дали ему прямое указание совершить поджог.

Молодой человек выполнил это требование и поджег релейный шкаф на железнодорожной станции «Славянка». Подробности дела, включая возможный ущерб и точную схему мошенничества, устанавливаются.

До этого в Новосибирске троих подростков отправили под стражу за поджог вышек сотовой связи. По данным следствия, ученик девятого класса подговорил двоих товарищей поджечь оборудование базовой станции сотовой связи. Несовершеннолетние подожгли оборудование базовых станций сотовой связи в Октябрьском районе Новосибирска. Подростки останутся под стражей до 27 января 2026 года.

Ранее в Подмосковье против 17-летнего студента колледжа возбудили дело о теракте.