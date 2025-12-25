«Серьезная пробка»: массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД движение заблокировано из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Серьезная пробка образовалась на МКАД в районе Мытищ из-за массовой аварии. Столкнулись 6 авто, пострадали 2 человека», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта ограничено.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

Кроме того, в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку.

Ранее на Камчатке 85-летняя женщина отлетела от удара авто, и это попало на видео.