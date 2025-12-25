Огонь охватил три этажа в бизнес-центре «Варшавская Плаза» на юге Москвы

МЧС: в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве огнем охвачены три этажа здания

В бизнес-центре «Варшавская Плаза» на юге Москвы огонь охватил три этажа здания. Горят помещения с четвертого по шестой этаж. Об этом сообщают в МЧС России.

Специалисты уже приступили к тушению пожара, идет эвакуация людей, отметили в МЧС. На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники.

До этого стало известно, что пожар произошел на Варшавском шоссе д.26 на территории бизнес-центра. Какое помещение горит и какова площадь пожара, пока неизвестно.

На видео очевидца происшествия можно увидеть, что горит одно из помещений центра. Пламя вырывается из окна.

24 декабря загорелся цветочный склад возле Рижского рынка в Москве. В МЧС России рассказали, что огонь охватил деревянные конструкции на первом этаже здания. Информация о причинах возгорания пока не поступала. Открытое горение было ликвидировано на 180 кв. метрах.

Ранее на складе в Новосибирске произошел крупный пожар.