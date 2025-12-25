На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ

Кучеров занял первую строчку в рейтинге лучших ассистентов в НХЛ
Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лидером в списке лучших ассистентов 2025 года, опубликованном Национальной хоккейной лигой (НХЛ) после подведения промежуточных итогов сезона.

Первое место в этом рейтинге разделили российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдевил. Оба спортсмена на данный момент имеют на своем счету по 79 голевых передач в регулярном чемпионате.

В этом сезоне 32-летний Кучеров провел 32 матча и набрал 45 (13 + 32) очков.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Ранее Кучеров занял четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.

Хоккей. НХЛ
