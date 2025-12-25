На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой среди россиян

Хуснуллин: семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой года
Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой среди россиян в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, передает РИА Новости.

По итогам года ожидается, что будет выдано 912 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей, рассказал чиновник.

Хуснуллин добавил, что к настоящему времени по льготным программам выдано 562 тысячи кредитов на 3,3 трлн рублей. Наиболее востребованной стала семейная ипотека.

До этого доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков спрогнозировал для «Газеты.Ru», что в 2026 году продажи квартир многодетными семьями вырастут на 5–7% по сравнению с 2025 годом из-за расширения налоговой льготы. По его словам, в масштабах всего рынка жилья это будет малозаметно, но в сегменте семейных сделок эффект окажется более выраженным, особенно в городах с активным рынком новостроек и программами семейной ипотеки.

Ранее сообщалось, что в России долг населения по ипотеке превысил 23 трлн рублей.

