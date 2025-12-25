Суд заочно арестовал троих причастных к теракту против генерала Кириллова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал трех причастных к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Басманным судом заочно арестованы уроженец западной Украины Андрей Гедзик, выходцы из Узбекистана Саидакбар Гуломов и Миржалол Одилов», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что один из них выступал в роли куратора теракта, а другие двое отвечали за доставку в Москву составных частей самодельного взрывного устройства. По данным ТАСС, уголовное дело в отношении обвиняемых выделено в отдельное производство, все трое объявлены в международный розыск.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Ранее в зону СВО отправился «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!».