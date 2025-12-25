Стало известно, сколько компаний выплатят новогодние премии

В декабре 2025 года новогоднюю премию планируют выплатить только 28% опрошенных российских компаний против 38% в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Финансы» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом в части компаний решили выплатить премии только рядовым сотрудникам — топы получат премию только в 23% компаний. Это отражает растущее финансовое напряжение в некоторых отраслях, считают в компании.

Бизнес стал более осторожным в вопросе выплаты премий. Особенно в оптово-розничной торговле (20%), IT-разработке и цифровых услугах (18%) и энергетике (17%). В IT-сфере наблюдается особая динамика. Хотя компании отрасли в целом не склонны массово выплачивать новогоднюю премию, премии для IT-директоров в компаниях из других отраслей остаются одними из самых высоких. Это объясняется высокой конкуренцией в области технологий, где ключевые специалисты, особенно на руководящих должностях, имеют большую ценность для бизнеса.

Лидеры по выплатам новогодних премий в этом году — телекоммуникации (67%), строительство и девелопмент (59%), логистика и транспорт (46%), услуги населению (33%), образовательные и медицинские учреждения (31%). В телеком-секторе рост удаленной работы, онлайн-образования, дистанционного обслуживания и цифровизации госуслуг увеличивают потребность населения и бизнеса в стабильных сервисах, что поддерживает выручку операторов и их готовность платить премии своим сотрудникам, сказали в компании.

«В строительном бизнесе, несмотря на текущие сложности на рынке недвижимости, на фоне дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров компании вынуждены конкурировать за сотрудников. То же касается и сегмента услуг населению — такие компании часто испытывают нехватку квалифицированных и ответственных работников, поэтому премии становятся инструментом привлечения и удержания специалистов», — подчеркнули в компании.

Там добавили, что среди топ-менеджеров наибольшие премии получат директора по IT (в среднем 425 тыс. рублей) и директора по развитию (в среднем 420 тыс. рублей). Директора по закупкам (премии — в среднем 300 тыс. рублей) и директора по логистике (в среднем 240 тыс. рублей) стали даже более востребованы, чем коммерческие директора (в среднем 235 тыс. рублей), уточнили в компании. Это прямое следствие проблем с поставками из-за рубежа и необходимости поиска альтернативных маршрутов и аналогов на других рынках. Финансовые и технические директора оказались в равных условиях — средняя премия для этих позиций составит 250 тыс. рублей. Главные бухгалтера и HR-директора замыкают список — они получат в среднем 175 тыс. и 115 тыс. рублей соответственно.

Компании, планирующие выплату премии, рядовым сотрудникам заплатят:

*41% компаний — от 10 до 50% от месячного дохода;

*37% — от 51 до 100%;

*23% — менее 10%.

Меньше всего шансов на премию у рядовых кадровиков (57%) и системных администраторов (68%). Менеджеры по продажам получат премию в 78% компаний, которые приняли решение о выплате, сотрудники производственно-технических служб, логисты и закупщики — в 88%. Финансовые специалисты и рядовые бухгалтеры получат бонусы в 83 и 81% компаний соответственно.

В опросе приняли участие более 500 российских компаний.

Ранее россияне рассказали, что заставляет их чувствовать себя ценными сотрудниками.