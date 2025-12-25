На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ожидают резких колебаний курса рубля в 2026 году

Экономист Зайнуллин предрек колебания курса рубля к доллару в 10–20% в 2026 году
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году колебания курса рубля к доллару, евро и юаню составят 10–20% от текущих значений, спрогнозировал для «Газеты.Ru» экономист, профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Снижение ключевой ставки ЦБ происходит, но оно происходит символически. Последние понижения были на 0,5%. Поэтому колебания валютного курса, безусловно, будут, и, возможно, они будут в широком коридоре 10–20% от текущего курса. Для импортеров выгоден низкий уровень стоимости иностранных валют, в первую очередь доллара . В этом случае стоимость импортных товаров будет ниже на российской территории. А для экспортеров, которые несут основную часть затрат именно в рублях (это затраты на производство, на зарплату, на аренду и так далее), выгоден более высокий курс, так как они могут получать повышенную прибыль за счет курсовой разницы», — отметил Зайнуллин.

По его словам, для государства, чьи доходы в виде налогов тоже очень сильно обусловлены доходом экспортеров, тоже выгоднее поддерживать высокий валютный курс. Ведь значительную часть доходов государство получает в валюте, а основную часть тратит в рублях, пояснил Зайнуллин.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин объяснил падение доллара.

