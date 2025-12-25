На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замглавы района Дагестана погиб при обстреле ВСУ конвоя гумпомощи

Замглавы Шамильского района Дагестана погиб в ходе обстрела ВСУ конвоя гумпомощи
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три человека погибли в приграничье в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гуманитарного конвоя из Дагестана, среди них — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад», — написал он.

По словам главы республики, еще один сопровождающий представитель общественной организации — мужчина по имени Шамиль — доставлен с ранениями в медицинское учреждение, врачи борются за его жизнь.

В ноябре председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года в результате киевской агрессии пострадали свыше 27 тысяч и погибли более 7 тысяч мирных жителей. Он добавил, что за этот период ранения различной степени тяжести получили более 20,5 тысячи человек, в том числе 1132 ребенка.

Ранее СМИ перехватили данные об убийстве и пытках мирных жителей солдатом ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами