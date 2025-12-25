Три человека погибли в приграничье в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гуманитарного конвоя из Дагестана, среди них — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад», — написал он.

По словам главы республики, еще один сопровождающий представитель общественной организации — мужчина по имени Шамиль — доставлен с ранениями в медицинское учреждение, врачи борются за его жизнь.

В ноябре председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года в результате киевской агрессии пострадали свыше 27 тысяч и погибли более 7 тысяч мирных жителей. Он добавил, что за этот период ранения различной степени тяжести получили более 20,5 тысячи человек, в том числе 1132 ребенка.

Ранее СМИ перехватили данные об убийстве и пытках мирных жителей солдатом ВСУ.