Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. Текст беседы распространен на сайте Госдепа.

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группиро£вки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, ответственная за эту атаку и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы это не продолжалось», — сказал Блинкен.

По его словам, властям и американскому частному сектору США необходимо укрепить защиту от кибератак. Блинкен отметил, что «нам также нужно, чтобы страны во всем мире взяли на себя обязательства, а затем выполнили эти обязательства, чтобы никто не укрывал преступные предприятия, которые участвуют в этих атаках, а наоборот — найти, остановить и привлечь к ответственности».

Ранее сообщалось, что минюст США после кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline и растущего ущерба, нанесенного киберпреступниками, повышает приоритет расследования атак программ-вымогателей до уровня терроризма.