Путин назвал события вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций»

Президент России Владимир Путин назвал события вокруг Белоруссии после посадки в Минске самолета Ryanair очередным витком всплеска эмоций. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — обратился Путин к Лукашенко, а президент Белоруссии продолжил его фразу: «Всплеска эмоций».

«Да, всплеска эмоций», — ответил Путин.

По словам российского лидера, президентам и без «этих событий» есть что обсудить.

Кроме того, президент России подчеркнул, что после принудительной посадки самолета президента Боливии на Западе в 2013 году была «тишина».

Ранее Лукашенко заявил, что надеется на переговорах с российским коллегой договориться по теме возобновления авиасообщения между странами, которое было ограничено в связи с пандемией коронавируса.

Переговоры глав двух государств проходят 28 мая в Сочи.

Это третий за год визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.