Германию расстроил запрет трех НПО в России

Решение российской Генеральной прокуратуры признать нежелательными три немецкие неправительственные организации «вызывает недоумение» и является неприемлемым, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Запрет организациям добиваться взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми - серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией», – указано в заявлении министра.

По его словам, две из трех организаций продолжительное время содействуют германо-российскому взаимопониманию, их признание нежелательными необоснованно.

«Я призываю Россию отменить это решение и способствовать свободному обмену внутри гражданского общества», – заключил Маас.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательными три немецкие неправительственные организации. По данным ведомства, деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».