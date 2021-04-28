Посольство России в Латвии заявило об ответственности Риги за высылку дипломата

Решение Латвии объявить одного из российских дипломатов персоной нон грата негативно повлияет на отношения двух стран, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства России в Латвии.

«Недружественные действия Латвии, связанные с объявлением 23 апреля дипломата посольства России «персона нон грата», самым негативным образом скажутся на развитии российско-латвийских отношений», — сказали в посольстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что вся ответственность за этот «явно антироссийский шаг» лежит на латвийской стороне, поскольку инициатива по высылке дипломата исходила от Латвии. В ведомстве добавили, что ответная реакция России не заставит себя ждать.

23 апреля Латвия, Литва и Эстония выслали по одному сотруднику российского посольства, объяснив, что это решение было принято из солидарности с правительством Чехии.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.