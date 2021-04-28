МИД Литвы призывает Россию изменить «агрессивную внешнюю политику»
Министерство иностранных дел Литвы призывает Россию изменить «агрессивную внешнюю политику», утверждая, что высланные ранее два дипломата из Литвы никогда не осуществляли деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовский МИД.
«28 апреля глава представительства Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас был вызван в министерство иностранных дел России и получил дипломатическую ноту, в которой говорилось, что два сотрудника посольства — дипломат и государственный служащий — должны быть высланы в ответ на шаги, предпринятые официальным Вильнюсом. В минувшую пятницу двое сотрудников российского посольства в Вильнюсе были объявлены персонами нон грата, поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, и им было дано семь дней на то, чтобы покинуть Литву», — указано в сообщении литовского МИДа.
Ранее в МИД РФ были вызваны послы «солидарных» с Чехией стран. На прошлой неделе Латвия, Литва, Словакия и Эстония обвинили российских дипломатов в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.
После чего, на встрече с послами Латвии, Литвы и Эстонии им выражен решительный протест из-за провокационных действий и объявлено о высылке дипломатов в качестве ответной меры.