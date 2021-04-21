Путин и Лукашенко проведут переговоры 22 апреля в Москве

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 22 апреля. Главы государств встретятся в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Кремля.

Как уточняется, лидеры страны могут обсудить вопросы, связанные с развитием партнерских отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

«22 апреля в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко», — подтвердили в Кремле.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также коснутся будущего стратегического союзничества.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин прокомментировал попытку государственного переворота на территории Белоруссии. По словам президента, западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. ФСБ обнародовала видео переговоров планировавших переворот в Белоруссии.